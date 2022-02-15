За минувшие сутки в Челябинской области провели более 20 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 5159 положительных результатов, среди заболевших — 570 школьников. С начала пандемии официально зарегистрирован 237 тысяч 501 случай заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписаны 5338 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 181 тысяча 309 южноуральцев. На лечении остаются 48 тысяч 170 человек, многие лечатся дома.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 14 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерло 7960 южноуральцев.

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В Челябинской области изменили график работы пунктов вакцинации от коронавируса, а в горбольнице № 1 Челябинска развернули ковидный госпиталь. Пациентов с COVID-19 начали принимать в девятиэтажном терапевтическом корпусе на улице Воровского, 16.