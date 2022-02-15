За минувшие сутки в Челябинской области провели более 20 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 5159 положительных результатов, среди заболевших — 570 школьников. С начала пандемии официально зарегистрирован 237 тысяч 501 случай заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.
Накануне из больниц выписаны 5338 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 181 тысяча 309 южноуральцев. На лечении остаются 48 тысяч 170 человек, многие лечатся дома.
Также Минздрав Челябинской области сообщает о 14 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерло 7960 южноуральцев.
Куда в Челябинской области обращаться с ОРВИ и при подозрении на ковид — инструкция. Региональный Минздрав рассказал, как попасть на прием к доктору и вызвать врача домой.
Как получить дистанционный больничный в Челябинской области — инструкция.
В Челябинской области изменили график работы пунктов вакцинации от коронавируса, а в горбольнице № 1 Челябинска развернули ковидный госпиталь. Пациентов с COVID-19 начали принимать в девятиэтажном терапевтическом корпусе на улице Воровского, 16.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Юридическая мясорубка Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Медгородок Моя деревня Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города