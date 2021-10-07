В Челябинской области 397 человек заболели коронавирусом за день

Минздрав озвучил свежую сводку на утро 7 октября 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели больше 13 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 397 положительных результатов, среди заболевших есть трое школьников. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 100 тысяч 279 человек.

На лечении остается 10 тысяч 540 пациентов. Накануне из больниц выписали 287 человек, всего с начала пандемии болезнь победили 84 тысячи 853 южноуральца.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 26 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего с начала пандемии на Южном Урале от инфекции умерло 4 тысячи 824 человека.

Единственным надежным способом защитить себя от тяжелых последствий коронавируса остается прививка. Как в Челябинской области записаться на вакцинацию и где поставить прививку, читайте на сайте Первого областного информагентства.

Этой осенью гражданам угрожают сразу две опасные инфекции. А пока медики рекомендуют соблюдать интервал между прививками в один месяц. В каком порядке лучше вводить вакцины, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».



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