Накануне с больничного по ковиду выписали 250 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 333 тысячи 75 южноуральцев. Продолжают лечение 6388 пациентов.
Также Минздрав Челябинской области сообщает, что за минувшие сутки от ковида умерли два пациента. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 10 тысяч 40 человек.
Между тем в Челябинске сохранили один пункт экспресс-тестирования на коронавирус. Все жители Челябинской области по будням могут сделать мазок в областном кожно-венерологическом диспансере № 3 на улице Блюхера, 12.
Ранее врач Татьяна Цветкова рассказала ИА «Первое областное», от каких штаммов гриппа пришла вакцина в Челябинскую область и почему лучше сделать прививку до середины ноября.