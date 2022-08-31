В Челябинской области 633 человека заболели коронавирусом за день

Минздрав озвучил суточную сводку на 31 августа 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более восьми тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 633 положительных результата, среди заболевших есть 22 школьника. С начала пандемии официально зарегистрировано 348 644 случая заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 31 августа, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 250 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 333 тысячи 75 южноуральцев. Продолжают лечение 6388 пациентов.

Также Минздрав Челябинской области сообщает, что за минувшие сутки от ковида умерли два пациента. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 10 тысяч 40 человек.

Между тем в Челябинске сохранили один пункт экспресс-тестирования на коронавирус. Все жители Челябинской области по будням могут сделать мазок в областном кожно-венерологическом диспансере № 3 на улице Блюхера, 12.



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