В Челябинской области 574 человека заболели коронавирусом за день

Минздрав озвучил суточную сводку на 29 августа 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более шести тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 574 положительных результата, среди заболевших есть 19 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 347 428 тысяч случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 29 августа, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 292 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 332 тысячи 416 южноуральцев. Продолжают лечение 5 тысяч 835 пациентов.

Также Минздрав Челябинской области сообщает, что за минувшие сутки от ковида умер один пациент. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 10 тысяч 36 человек.

Между тем в Челябинске сохранили один пункт экспресс-тестирования на коронавирус. Все жители Челябинской области по будням могут сделать мазок в областном кожно-венерологическом диспансере № 3 на улице Блюхера, 12.



Ранее врач Татьяна Цветкова рассказала ИА «Первое областное», от каких штаммов гриппа пришла вакцина в Челябинскую область и почему лучше сделать прививку до середины ноября.

