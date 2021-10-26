В Челябинской области 469 человек заболели коронавирусом за день

Минздрав озвучил свежую сводку по ковиду на 26 октября

За минувшие сутки в Челябинской области провели больше 11 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 469 положительных результатов, среди заболевших есть трое школьников, сообщает Минздрав Челябинской области.Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 108 тысяч 266 человек.Накануне из больниц выписали 197 человек, всего с начала пандемии болезнь победили 89 тысяч 194 южноуральца, из них 196 человек — за минувшие сутки.Также Минздрав Челябинской области сообщает о 29 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом.