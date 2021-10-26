Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 108 тысяч 266 человек.
Накануне из больниц выписали 197 человек, всего с начала пандемии болезнь победили 89 тысяч 194 южноуральца, из них 196 человек — за минувшие сутки.
Также Минздрав Челябинской области сообщает о 29 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом.
В регионе увеличили количество коек для пациентов с коронавирусом. В Челябинской области продолжается вакцинация населения,
для вакцинированных от коронавируса утвердили форму сертификата.