В Челябинской области 458 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 5 апреля 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 11,5 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 458 положительных результатов, среди заболевших 33 школьника. С начала пандемии официально зарегистрировано 320 тысяч 916 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 5 апреля, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 702 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 305 тысяч 515 южноуральцев. На лечении остаются 6 тысяч 624 человека.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 6 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего с начала пандемии умерли 96 тысяч 37 человек.