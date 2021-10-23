В Челябинской области 435 человек заболели коронавирусом за сутки

Лечение продолжают 12985 пациентов

На сегодняшний день, 23 октября, в Челябинской области официально зарегистрировано 106914 случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки заболели 435 человек, включая четверых школьников. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«В ковидных госпиталях на лечении остаются 12985 пациентов. Граждане, не имеющие клинических признаков и хронических заболеваний, лечатся дома под присмотром врачей»,— рассказали в ведомстве.

За последние сутки выздоровели и выписаны из больниц 199 южноуральцев. Всего с начала пандемии COVID-19 выписаны 88603 человека.

«За прошедшие сутки от коронавируса скончались 29 пациентов»,— уточнили в Минздраве.

Жители Челябинской области продолжают сдавать тесты на коронавирус. Всего с начала пандемии медиками проведено 4 172 522 исследования. За последние 24 часа протестировано 14 284 южноуральца.

В эти выходные в крупных ТРК региона можно бесплатно поставить прививку от COVID-19. График работы передвижных лабораторий и полный список адресов можно узнать в нашем материале.