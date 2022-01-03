В Челябинской области 431 человек заболел коронавирусом за сутки

Новых случаев заболевания среди школьников не выявлено

На утро 3 января в Челябинской области официально зарегистрирован 148122 случая заболевания коронавирусом. За минувшие сутки заболели 431 человек, школьников среди них нет. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального Минздрава.

«За прошедшие сутки выписаны 447 человек. Всего 138375 пациентов выздоровели и выписаны из больниц за период пандемии», — говорится в сообщении регионального Минздрава.

Жители Челябинской области продолжают сдавать анализы на коронавирус. Всего медиками проведено исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 5 002 666. За сутки выполнено 809 тестов.

От COVID-19 2 января в Челябинской области скончались 28 южноуральцев. Количество умерших от коронавируса с начала пандемии достигло в регионе 7365 человек.