В Челябинской области 415 человек заболели коронавирусом за сутки

На лечении остаются 11642 пациента

На сегодняшний день, 16 октября, в Челябинской области официально зарегистрировано 103935 случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки COVID-19 заболели 415 человек. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«В ковидных госпиталях на лечении остаются 11642 пациента. Граждане, не имеющие клинических признаков заболевания и хронических болезней, лечатся дома под присмотром врачей»,— рассказали в Минздраве.

За последние сутки выздоровели и выписаны из больниц 200 южноуральцев. Всего с начала пандемии коронавируса выписаны 87165 человек.

«От COVID-19 за минувшие сутки скончались 28 пациентов»,— уточнили в пресс-службе ведомства.

Жители Челябинской области продолжают сдавать анализы на COVID-19. Всего с начала пандемии медиками проведено 4 074 493 исследования методами ИФА и ПЦР, 16084 из них — за прошедшие сутки.

По традиции в эти выходные в крупных ТРК региона южноуральцы могут поставить прививку от коронавируса. Там же можно будет привиться от гриппа. График работы передвижных лабораторий и полный список адресов можно посмотреть в нашем материале.