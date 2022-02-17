В Челябинской области 4201 человек заболел коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 17 февраля 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 24 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 4201 положительный результат, среди заболевших — 336 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 246 тысяч 407 случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписаны 4382 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 190 тысяч 577 южноуральцев. На лечении остаются 47 тысяч 770 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 20 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерло 7998 южноуральцев.

В Челябинской области в пандемию нагрузка на терапевтов возросла в три раза. Врачи работают на износ, обслуживая пациентов и в поликлиниках, и на дому. Главный терапевт регионального министерства здравоохранения Анна Мищенко рассказала, в каких случаях лучше воздержаться от вызова врача на дом и самостоятельно дойти до поликлиники. Как получить дистанционный больничный в Челябинской области, читайте в инструкции.

В Челябинской области изменили график работы пунктов вакцинации от коронавируса, а в горбольнице № 1 столицы Южного Урала пациентов с COVID-19 начали принимать в девятиэтажном терапевтическом корпусе на улице Воровского, 16.