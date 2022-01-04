В Челябинской области 400 человек заболели коронавирусом за сутки

Из больниц региона выписали 417 выздоровевших

На утро 4 января в Челябинской области официально зарегистрировано 148 522 случая заболевания COVID-19. За минувшие сутки заболели 400 человек, школьников среди них нет. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального Минздрава.

«За прошедшие сутки выписаны 417 человек. Всего 138 792 пациента выздоровели и выписаны из больниц за период пандемии», — говорится в сообщении регионального Минздрава.

Жители Челябинской области продолжают сдавать анализы на коронавирус. Всего медиками проведено исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 5 005 903. За сутки выполнено 3237 тестов.

От COVID-19 3 января в Челябинской области скончались 27 южноуральцев.