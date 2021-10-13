В Челябинской области 407 человек заболели коронавирусом за день

Минздрав озвучил свежую сводку на утро 13 октября 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели больше 11 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 407 положительных результатов, среди заболевших нет школьников. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 102 тысячи 698 человек.

На лечении остается 11 тысяч 92 пациента. Накануне из больниц выписали 285 человек, всего с начала пандемии болезнь победили 86 тысяч 560 южноуральцев.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 26 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего с начала пандемии на Южном Урале от инфекции умерли 4 тысячи 984 человека.

Напомним, с 11 октября в Челябинской области вводится обязательная вакцинация чиновников, педагогов, медиков и сотрудников сферы обслуживания. Как в Челябинской области записаться на вакцинацию и где поставить прививку, читайте на сайте Первого областного информагентства.

С 18 октября на Южном Урале начнет действовать система допуска на массовые мероприятия по QR-кодам. Читайте также: как получить антиковидный QR-код в Челябинской области и как долго он действует. Отвечаем на самые популярные вопросы по QR-кодам на Южном Урале. Власти области допустили, что действие QR-кодов будет расширено.

В Свердловской области QR-коды необходимо предъявлять при посещении общественных мест с 25 октября. В Башкортостане ввели режим самоизоляции для непривитых граждан 65+, а в Курганской области — обязательную вакцинацию для сотрудников некоторых отраслей.