В Челябинской области 394 человека заболели коронавирусом за день

Минздрав озвучил свежую сводку на утро 5 октября 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели больше 10 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 394 положительных результата, среди заболевших есть четыре школьника. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 99 тысяч 487 человек.

На лечении остается 10 тысяч 371 пациент. Накануне из больниц выписали 283 человека, всего с начала пандемии болезнь победили 84 тысячи 283 южноуральца.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 27 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего с начала пандемии на Южном Урале от инфекции умерло 4 тысячи 771 человек.

Из-за роста заболеваемости на Южном Урале открыли еще одну ковидную базу.

Также в Челябинской области ввели допуск на зрелищные мероприятия по QR‑кодам. Новый режим посещения спортивных арен, театров и кинотеатров начнет действовать 18 октября.

