За минувшие сутки в Челябинской области провели более четырех тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 146 положительных результатов, среди заболевших есть 21 школьник. С начала пандемии официально зарегистрировано 329 тысяч 385 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 11 мая, Минздрав Челябинской области.
Накануне с больничного по ковиду выписали 147 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 318 тысяч 512 южноуральцев. Продолжают лечение 1932 пациента.
Также Минздрав Челябинской области сообщает о четырех скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 9800 человек.
Между тем в Россию может вернуться штамм коронавируса дельта — его все чаще выявляют в лабораториях.
По последним данным, в Челябинской области заболеваемость коронавирусом в 90% случаев вызвана штаммом стелc-омикрон.