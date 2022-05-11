В Челябинской области 146 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 11 мая 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более четырех тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 146 положительных результатов, среди заболевших есть 21 школьник. С начала пандемии официально зарегистрировано 329 тысяч 385 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 11 мая, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 147 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 318 тысяч 512 южноуральцев. Продолжают лечение 1932 пациента.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о четырех скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 9800 человек.

Между тем в Россию может вернуться штамм коронавируса дельта — его все чаще выявляют в лабораториях.



По последним данным, в Челябинской области заболеваемость коронавирусом в 90% случаев вызвана штаммом стелc-омикрон.

