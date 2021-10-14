В Челябинской области 410 человек заболели коронавирусом за день

Минздрав озвучил свежую сводку на утро 14 октября 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели больше 13,5 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 410 положительных результатов, среди заболевших есть двое школьников. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 103 тысячи 108 человек.

На лечении остается 11 тысяч 270 пациентов. Накануне из больниц выписали 205 человек, всего с начала пандемии болезнь победили 86 тысяч 765 южноуральцев.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 27 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего с начала пандемии на Южном Урале от инфекции умерли 5 тысяч 11 человек.

Напомним, с 11 октября в Челябинской области вводится обязательная вакцинация чиновников, педагогов, медиков и сотрудников сферы обслуживания. Как в Челябинской области записаться на вакцинацию и где поставить прививку, читайте на сайте Первого областного информагентства.

В Челябинской области также открыли 12 круглосуточных пунктов вакцинации от ковида. Они работают в крупных больницах по всему региону.



С 18 октября на Южном Урале начнет действовать система допуска на массовые мероприятия по QR-кодам. Читайте также: как получить антиковидный QR-код в Челябинской области и как долго он действует. Отвечаем на самые популярные вопросы по QR-кодам на Южном Урале. Власти области допустили, что действие QR-кодов будет расширено.