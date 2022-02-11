В Челябинской области 4997 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 11 февраля 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 25,5 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 4997 положительных результатов, среди заболевших — 892 школьника. С начала пандемии официально зарегистрировано 217 тысяч 121 случай заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписаны 3382 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 163 тысячи 902 южноуральца. На лечении остаются 45 тысяч 262 человека, многие лечатся дома.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 18 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерло 7895 южноуральцев.

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