За минувшие сутки в Челябинской области провели больше 12 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 419 положительных результатов, среди заболевших есть шестеро школьников. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 104 тысячи 771 человек.
На лечении остается 12 014 пациентов. Накануне из больниц выписали 204 человека, всего с начала пандемии болезнь победили 87 тысяч 574 южноуральца.
В Челябинске за минувшие сутки выписано 73 человека, заболело 127 человек, 3184 человека находятся на лечении.
Также Минздрав Челябинской области сообщает о 27 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего с начала пандемии на Южном Урале от инфекции умерли 5 тысяч 121 человек.
За выходные в Челябинской области привилось рекордное количество человек. Медики ставили прививки от гриппа и от ковида.
Напомним, с этого понедельника, 18 октября, в Челябинской области ввели допуск на зрелищные мероприятия по QR-коду. Куда он нужен и как его получить, читайте на нашем сайте.