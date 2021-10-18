В Челябинской области 419 человек заболели коронавирусом за день

Минздрав озвучил свежую сводку на утро 18 октября 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели больше 12 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 419 положительных результатов, среди заболевших есть шестеро школьников. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 104 тысячи 771 человек.

На лечении остается 12 014 пациентов. Накануне из больниц выписали 204 человека, всего с начала пандемии болезнь победили 87 тысяч 574 южноуральца.

В Челябинске за минувшие сутки выписано 73 человека, заболело 127 человек, 3184 человека находятся на лечении.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 27 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего с начала пандемии на Южном Урале от инфекции умерли 5 тысяч 121 человек.

За выходные в Челябинской области привилось рекордное количество человек. Медики ставили прививки от гриппа и от ковида.

Напомним, с этого понедельника, 18 октября, в Челябинской области ввели допуск на зрелищные мероприятия по QR-коду. Куда он нужен и как его получить, читайте на нашем сайте.