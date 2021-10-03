В Челябинской области 391 человек заболел коронавирусом за сутки

На лечении остается 10201 пациент

На утро 3 октября в Челябинской области официально зарегистрирован 98701 случай заболевания коронавирусом. За последние сутки тесты показали положительный результат у 391 южноуральца, включая четверых школьников. Подробнее рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

«На сегодняшний день в больницах с подтвержденным диагнозом COVID-19 находится 10201 человек. Те граждане, у которых отсутствуют клинические проявления и хронические болезни, лечатся дома под присмотром медиков»,— уточнили в ведомстве.

За минувшие сутки выздоровели и выписаны из медучреждений 278 человек. Всего с начала пандемии коронавируса выздоровел 83721 пациент.

«За последние сутки от коронавируса скончались 25 пациентов»,— добавили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

За последние 24 часа протестировано 13346 южноуральцев. Всего с начала пандемии COVID-19 медиками проведено 3 906 813 исследований.

Напомним, в эти выходные жители Челябинской области могут бесплатно поставить прививку от коронавируса в крупных ТРК региона. График работы передвижных лабораторий, а также полный список адресов можно узнать в нашем материале.