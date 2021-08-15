В Челябинской области 381 человек заболел коронавирусом за сутки

На лечении остаются 6526 пациентов

На утро 15 августа в Челябинской области официально зарегистрировано 80380 случаев заболевания коронавирусом. Из больниц выписаны 70132 человека, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Согласно статистике, за минувшие сутки коронавирусом заболел 381 человек. Полностью выздоровели и выписаны из медучреждений 280 пациентов. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 20 южноуральцев. Всего, по данным регионального Минздрава, скончались 3687 человек.

«В региональных больницах остаются 6526 пациентов. Они получают все необходимое лечение. Граждане, не имеющие признаков заболевания или клинических болезней, лечатся дома под присмотром врачей»,— уточнили в ведомстве.

За минувшие сутки анализы методами ПЦР и ИФА сдали 12817 южноуральцев. Всего медики провели 3 012 225 исследований.

Напомним, в эти выходные жители Челябинской области могут поставить прививку от COVID-19 в крупных ТРК региона. Список адресов и график работы можно узнать в нашем материале.