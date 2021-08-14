В Челябинской области 378 человек заболели коронавирусом за сутки

Лечение продолжают 6445 пациентов

На сегодняшний день, 14 августа, в Челябинской области официально зарегистрировано 79999 случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки заболели 378 человек. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день в ковидных госпиталях остаются 6445 пациентов. Они получают необходимое лечение. Граждане, не имеющие клинических признаков и хронических заболеваний, лечатся дома под присмотром врачей»,— рассказали в Минздраве.

Всего с начала пандемии из больниц выписаны 69852 человека, 283 пациента выздоровели за прошедшие сутки.

«За последние сутки от COVID-19 скончались 19 южноуральцев»,— добавили в ведомстве.

Южноуральцы продолжают сдавать тесты на коронавирус. Всего с начала пандемии медиками проведено 2 999 408 исследований методами ИФА и ПЦР. За минувшие сутки протестировали 13089 человек.

По традиции в эти выходные жители Челябинской области могут бесплатно вакцинироваться от ковида в крупных ТРК региона. График работы передвижных лабораторий и полный список адресов можно узнать в нашем материале.

