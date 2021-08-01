В Челябинской области 345 человек заболели коронавирусом за сутки

Лечение продолжают 5508 пациентов

За прошедшие сутки в Челябинской области коронавирусом заболели 345 южноуральцев. Всего на сегодняшний день, 1 августа, официально зарегистрировано 75309 случаев заболевания, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«На сегодняшний день в ковидных госпиталях остаются 5508 человек. Граждане, у которых отсутствуют клинические признаки заболевания или хронические болезни, лечатся дома под присмотром врачей»,— отметили в пресс-службе ведомства.

Всего с начала пандемии из медучреждений выписали 66334 человека, 233 из них — за прошедшие сутки.

«За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 17 пациентов»,— добавили в ведомстве.

С начала пандемии методами ПЦР и ИФА проведено 2 845 604 исследования, еще 12826 анализов медики взяли за прошедшие сутки.

Напомним, в эти выходные жители региона могут бесплатно вакцинироваться от коронавируса в крупных ТРК. Полный список адресов и график работы передвижных лабораторий можно посмотреть в нашем материале.

На минувшей неделе в Челябинскую область поступила первая партия вакцины «Спутник лайт». Она предназначена для ревакцинации привитых и для первой вакцинации молодежи.