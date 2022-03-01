В Челябинской области 2497 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 1 марта 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 20 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 2497 положительных результатов, среди заболевших — 180 школьников. С начала пандемии официально зарегистрированы 285 тысяч 156 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 1 марта, Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписаны 3951 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 243 тысячи 95 южноуральцев. На лечении остаются 33 тысячи 774 человека.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 18 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерли 9147 южноуральцев.

Накануне четыре ковидные поликлиники были закрыты в Челябинской области. Куда теперь обращаться пациентам с признаками ОРВИ и ковидом, читайте в материале ИА «Первое областное».



С 1 марта поликлиники Челябинской области возобновляют диспансеризацию населения, которая была остановлена на пике пятой волны пандемии. Также медики снова начнут проводить профосмотры.



Также с 1 марта в Челябинской области отказались от проверок QR-кодов при входе в магазины и ТРК.

