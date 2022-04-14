За минувшие сутки в Челябинской области провели более 12 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 291 положительный результат, среди заболевших есть 24 школьника. С начала пандемии официально зарегистрировано 324 тысячи 348 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 14 апреля, Минздрав Челябинской области.
Накануне с больничного по ковиду выписали 406 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 310 тысяч 855 южноуральцев. На лечении остаются 4 тысячи 653 человека.
Также Минздрав Челябинской области сообщает о 7 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего с начала пандемии умерли 9 тысяч 700 человек.
Минздрав РФ оценил вероятность новой волны COVID‑19. Заболеваемость может вырасти уже в мае-июне.
Где в Челябинской области можно поставить прививку от коронавируса — адреса пунктов вакцинации.