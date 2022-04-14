В Челябинской области 291 человек заболел коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 14 апреля 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 12 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 291 положительный результат, среди заболевших есть 24 школьника. С начала пандемии официально зарегистрировано 324 тысячи 348 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 14 апреля, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 406 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 310 тысяч 855 южноуральцев. На лечении остаются 4 тысячи 653 человека.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 7 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего с начала пандемии умерли 9 тысяч 700 человек.

Минздрав РФ оценил вероятность новой волны COVID‑19. Заболеваемость может вырасти уже в мае-июне.



Где в Челябинской области можно поставить прививку от коронавируса — адреса пунктов вакцинации.