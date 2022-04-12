В Челябинской области 359 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 12 апреля 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 9 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 359 положительных результатов, среди заболевших 26 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 323 тысячи 734 случая заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 12 апреля, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 904 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 309 тысяч 490 южноуральцев. На лечении остаются 5 тысяч 416 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 6 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего с начала пандемии умерли 9 тысяч 688 человек.

Между тем в Челябинск пришел омикрон с приставкой стелс-. Однако новой волны заболеваемости ждать не стоит, считает челябинский эпидемиолог Александр Выгоняйлов.

