В Челябинской области 272 человека вылечились от коронавируса за сутки

В больницах остаются 8639 пациентов

На утро 12 сентября в Челябинской области официально зарегистрировано 90889 случаев заболевания коронавирусом. За сутки заразились 365 человек, включая 5 школьников, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день в больницах на лечении остается 8639 человек. Их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора. Граждане, не имеющие клинических проявлений и хронических заболеваний, лечатся дома под присмотром врачей»,— уточнили в ведомстве.

За минувшие сутки выздоровели и выписаны из ковидных госпиталей 272 человека. Всего с начала пандемии выздоровели 77946 южноуральцев.

За сутки от COVID-19 скончались 22 человека.

С начала пандемии медики взяли 3 338 829 анализов методами ИФА и ПЦР. За минувшие сутки тесты сдали 12258 жителей Челябинской области.

Напомним, в эти выходные южноуральцы могут привиться от коронавируса в крупных ТРК региона, храмах и на рынках. График работы передвижных лабораторий и полный список адресов можно посмотреть на нашем сайте.