За минувшие сутки в Челябинской области провели более 10 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 218 положительных результатов, среди заболевших есть 27 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 325 тысяч 326 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 18 апреля, Минздрав Челябинской области.
Накануне с больничного по ковиду выписали 213 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 312 тысяч 178 южноуральцев. На лечении остаются 4 тысячи 287 человек.
Также Минздрав Челябинской области сообщает о 5 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего с начала пандемии в Челябинской области от коронавируса умерло 9721 человек.
Минздрав РФ оценил вероятность новой волны COVID‑19. Заболеваемость может вырасти уже в мае-июне.