В Челябинской области 218 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 18 апреля 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 10 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 218 положительных результатов, среди заболевших есть 27 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 325 тысяч 326 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 18 апреля, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 213 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 312 тысяч 178 южноуральцев. На лечении остаются 4 тысячи 287 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 5 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего с начала пандемии в Челябинской области от коронавируса умерло 9721 человек.

Минздрав РФ оценил вероятность новой волны COVID‑19. Заболеваемость может вырасти уже в мае-июне.