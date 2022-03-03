В Челябинской области 2373 человека заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 3 марта 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели больше 16 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 2373 положительных результата, среди заболевших — 155 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 289 тысяч 934 случая заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 3 марта, Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписаны 3698 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 250 тысяч 629 южноуральцев. На лечении остаются 30 тысяч 979 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 18 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерли 9186 южноуральцев.

В Кыштыме открыли лабораторию для диагностики коронавируса по ПЦР-тесту. Она будет обслуживать север Челябинской области.



На челябинской птицефабрике «Равис» провели выездную вакцинацию сотрудников-иностранцев. Почти сто человек привили от коронавируса.



В Магнитогорске закрыли прививочный пункт в ТРК.