В Челябинской области 2295 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 4 марта 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели больше 15 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 2295 положительных результатов, среди заболевших — 152 школьника. С начала пандемии официально зарегистрировано 292 тысячи 229 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 4 марта, Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписаны 3390 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 254 тысячи 19 южноуральцев. На лечении остаются 29 тысяч 867 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 17 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерли 9203 южноуральца.

Ученые челябинского университета назвали четыре перспективных лекарства против коронавируса.

