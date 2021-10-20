В Челябинской области 425 человек заболели коронавирусом за день

Минздрав озвучил свежую сводку на утро 20 октября 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели больше 13,5 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 425 положительных результатов, среди заболевших нет школьников. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 105 тысяч 618 человек.

На лечении остается 12 тысяч 387 пациентов. Накануне из больниц выписали 208 человек, всего с начала пандемии болезнь победили 87 тысяч 992 южноуральца.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 28 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего с начала пандемии на Южном Урале от инфекции умерли 5 тысяч 149 человек.



