В Челябинской области 200 человек победили коронавирус

По информации регионального Минздрава, никто из школьников не заболел ковидом

200 южноуральцев выписались из больниц, переболев коронавирусом, сообщает пресс-слуба министерства здравоохранения Челябинской области. Увы, но за последние сутки регион потерял 30 человек.



По данным пресс-службы Минздрава Южного Урала, за сутки, 4-5 ноября, ковидом заболели 554 человека, школьников среди них нет. Всего, таким образом, с начала пандемии в Челябинской области зафиксировано 113,413 случаев заболевания коронавирусом. На данный момент болеют 16,5 тысячи человек.

За прошедшие сутки от ковида скончались 30 южноуральцев.

Кампания по вакцинации продолжается. Например, в Челябинске все желающие могут привиться от ковида в ДС «Юность».