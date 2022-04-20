В Челябинской области 194 человека заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 20 апреля 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 13 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 194 положительных результата, среди заболевших есть 26 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 325 тысяч 722 случая заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 20 апреля, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 351 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 312 тысяч 880 южноуральцев. На лечении остаются 3 тысячи 978 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о двух скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего с начала пандемии в Челябинской области от коронавируса умерло 9724 человека.