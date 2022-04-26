В Челябинской области 185 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 26 апреля 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели почти четыре тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 185 положительных результатов, среди заболевших есть 25 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 326 тысяч 849 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 26 апреля, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 318 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 314 тысяч 329 южноуральцев. Продолжают лечение 3636 пациентов.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о четырех скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 9744 человек.

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости коронавирусом в Челябинской области, несмотря на снижение заболеваемости, остается неблагополучной. По прогнозам инфекционистов, в конце мая в регионе ожидается шестая волна COVID-19.

По последним данным, в Челябинской области заболеваемость коронавирусом в 90% случаев вызвана штаммом «стелc-омикрон». Появления других новых штаммов в ближайшее время не предвидится.

Врачи призывают не затягивать с прививкой. Сделать ее можно в поликлинике по месту жительства. К тому же в регионе с 25 апреля начали открывать новые пункты вакцинации. Они начнут работать в выходные и майские праздники.



К тому же в Челябинской области изменили схему ревакцинации от коронавируса. Гоняться за «Лайтом» не имеет смысла. Подстегивать иммунитет можно и «Спутником V» с разницей в полгода.