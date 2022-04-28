В Челябинской области 182 человека заболели коронавирусом за сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 28 апреля 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более пяти тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 182 положительных результата, среди заболевших есть 22 школьника. С начала пандемии официально зарегистрировано 327 тысяч 215 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 28 апреля, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 179 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 315 тысяч 22 южноуральца. На лечении остаются 3306 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает об одном скончавшемся накануне пациенте с коронавирусом. Всего с начала пандемии в Челябинской области от коронавируса умерло 9747 человек.

Майские праздники спровоцируют шестую волну коронавируса на Южном Урале. Такой прогноз эпидемиологов озвучила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

По последним данным, в Челябинской области заболеваемость коронавирусом в 90% случаев вызвана штаммом «стелc-омикрон». Появления других новых штаммов в ближайшее время не предвидится.



Между тем в Челябинской области изменили схему ревакцинации от коронавируса. Подстегивать иммунитет к COVID‑19 можно «Спутником V» с разницей в полгода. К тому же в регионе с 25 апреля начали открывать новые пункты вакцинации. Они начнут работать в выходные и майские праздники.