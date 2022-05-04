В Челябинской области 170 человек заболели коронавирусом за сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 4 мая 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 6 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 170 положительных результатов, среди заболевших есть 22 школьника. С начала пандемии официально зарегистрировано 328 тысяч 271 случай заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 4 мая, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 160 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 316 тысяч 137 южноуральцев. На лечении остаются 3227 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о трех скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего с начала пандемии в Челябинской области от коронавируса умерло 9765 человек.

По последним данным, в Челябинской области заболеваемость коронавирусом в 90% случаев вызвана штаммом «стелc-омикрон». Появления других новых штаммов в ближайшее время не предвидится.

