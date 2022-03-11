В Челябинской области 1343 человека заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 11 марта 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 11 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 1343 положительных результата, среди заболевших — 91 школьник. С начала пандемии официально зарегистрировано 305 тысяч 649 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 11 марта, Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписаны 3883 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 276 тысяч 214 южноуральцев. На лечении остаются 20 тысяч 974 человека.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 20 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерли 9321 южноуралец.