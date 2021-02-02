Более 15 тысяч южноуральцев уже привились от коронавируса

Замминистра здравоохранения региона Дмитрий Тарасов рассказал, кому необходима прививка

Губернатор Челябинской области отменил часть ограничений, введенных из-за пандемии. Теперь театры и спортивные арены области могу увеличить продажу билетов на свои мероприяти, а государственные структуры возобновят очный прием. Это стало возможным, так как заболеваемость коронавирусом идет на спад, чему способствует активная вакцинация населения. Прививку от коронавируса уже получили более 15 тысяч 815 южноуральцев.

Заместитель министра здравоохранения Челябинской области Дмитрий Тарасов рассказал, кому необходимо поставить прививку от коронавируса в числе первых.

«Если вам больше 55 лет, вы больны сахарным диабетом, имеете сердечно-сосудистые заболевания, онкологию, проблемы с почками, печенью. Если вы не болели COVID-19 или переболели более полугода назад. Если вы работаете в медицине, в образовательных учреждениях, в сфере услуг, в полиции, в социальных учреждениях», — перечисляет Дмитрий Тарасов все показания для первоочередной вакцинации на своей личной странице в «Фейсбуке».

Записаться на прививку сегодня можно в своей поликлинике, а также через портал «Госуслуги». Как это сделать, читайте в нашем отдельном материале.

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