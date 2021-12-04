В Челябинской области 1385 человек вылечились от коронавируса за сутки

В больницах на лечении остаются 10046 пациентов

На сегодняшний день, 4 декабря, в Челябинской области официально зарегистрировано 131176 случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки заразились 642 человека. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день в больницах на лечении остаются 10046 пациентов. Граждане, у которых отсутствуют клинические признаки и хронические заболевания, лечатся дома под присмотром врачей»,— рассказали в ведомстве.

С начала пандемии коронавируса выздоровели и выписаны из медицинских учреждений 114560 южноуральцев. За последние сутки выздоровели 1385 человек.

«За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 29 человек»,— добавили в региональном Минздраве.

Жители Челябинской области продолжают сдавать ПЦР-тесты на коронавирус. Всего с начала пандемии медиками взято 4 677 134 анализа. За последние 24 часа проведено 11026 исследований.

В эти выходные в крупных ТРК региона, торговых комплексах и круглосуточных пунктах вакцинации можно будет бесплатно поставить прививку от COVID-19. Полный список адресов и график работы передвижных лабораторий можно узнать в нашем материале.