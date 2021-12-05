В Челябинской области 1312 человек вылечились от коронавируса за сутки

В больницах остаются 9346 пациентов

На утро 5 декабря в Челябинской области официально зарегистрировано 131816 случаев заболевания коронавирусом. По данным регионального Минздрава, за прошедшие сутки положительный результат получили 640 южноуральцев, включая четверых школьников.

«На сегодняшний день в ковидных медицинских учреждениях продолжают лечение 9346 пациентов. Граждане, не имеющие клинических признаков и хронических заболеваний, лечатся дома под присмотром врачей»,— рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Всего с начала пандемии выздоровели и выписаны из больниц 115872 человека. За минувшие сутки выздоровели 1312 южноуральцев.

Согласно статистике регионального Минздрава, за последние сутки от COVID-19 умерли 28 пациентов.

За прошедшие 24 часа медиками проведено 11708 исследований на коронавирус методом ПЦР. Всего с начала пандемии проведено 4 688 842 исследования.

Напомним, в эти выходные жители Челябинской области могут бесплатно поставить прививку от COVID-19 в крупных ТРК региона. Также вакцинироваться можно в круглосуточных пунктах и торговых комплексах. График работы передвижных лабораторий и полный список адресов можно узнать в нашем материале.