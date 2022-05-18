В Челябинской области 125 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 18 мая 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 6,5 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 125 положительных результатов, среди заболевших есть 17 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 330 тысяч 315 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 18 мая, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 135 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 319 тысяч 518 южноуральцев. Продолжают лечение 1826 пациентов.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о шести скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 9830 человек.