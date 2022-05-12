В Челябинской области 142 человека заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 12 мая 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели почти пять тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 142 положительных результата, среди заболевших есть 22 школьника. С начала пандемии официально зарегистрировано 329 тысяч 527 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 12 мая, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 108 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 318 тысяч 620 южноуральцев. Продолжают лечение 1960 пациентов.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о шести скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 9806 человек.

А в это время эксперт Роспотребнадзора заявил, что в Россию может вернуться штамм коронавируса дельта — его все чаще выявляют в лабораториях.