В Челябинской области 269 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 15 апреля 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 10 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 269 положительных результатов, среди заболевших есть 25 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 324 тысячи 617 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 15 апреля, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 493 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 311 тысяч 348 южноуральцев. На лечении остаются 4 тысячи 421 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 8 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом.

Минздрав РФ оценил вероятность новой волны COVID‑19. Заболеваемость может вырасти уже в мае-июне.

