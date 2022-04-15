За минувшие сутки в Челябинской области провели более 10 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 269 положительных результатов, среди заболевших есть 25 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 324 тысячи 617 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 15 апреля, Минздрав Челябинской области.
Накануне с больничного по ковиду выписали 493 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 311 тысяч 348 южноуральцев. На лечении остаются 4 тысячи 421 человек.
Также Минздрав Челябинской области сообщает о 8 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом.
Минздрав РФ оценил вероятность новой волны COVID‑19. Заболеваемость может вырасти уже в мае-июне.