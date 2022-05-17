В Челябинской области 127 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 17 мая 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 3,7 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 127 положительных результатов, среди заболевших есть 19 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 330 тысяч 190 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 17 мая, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 124 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 319 тысяч 383 южноуральцев. Продолжают лечение 1842 пациента.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о двух скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 9824 человек.

По последним данным, в Челябинской области заболеваемость коронавирусом в 90% случаев вызвана штаммом стелc-омикрон.



