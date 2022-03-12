В Челябинской области 1018 человек заболели коронавирусом за сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 12 марта 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 13 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 1018 положительных результата, среди заболевших — 74 школьника.

С начала пандемии официально зарегистрировано 306 тысяч 667 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 12 марта, Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписаны 1834 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 278 тысяч 048 южноуральцев. На лечении остаются 20 тысяч 139 человека. Также Минздрав Челябинской области сообщает о 19 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом.

С 14 марта в Челябинской области закрывают все ковидные поликлиники. Рассказываем,куда обращаться пациентам с признаками ОРВИ и при подозрении на коронавирус.