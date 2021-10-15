В Челябинской области 412 человек заболели коронавирусом за день

Минздрав озвучил свежую сводку на утро 15 октября 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели почти 19 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 412 положительных результатов, среди заболевших нет школьников. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 103 тысячи 520 человек.

На лечении остается 11 тысяч 455 пациентов. Накануне из больниц выписали 200 человек, всего с начала пандемии болезнь победили 86 тысяч 965 южноуральцев.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 27 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего с начала пандемии на Южном Урале от инфекции умерли 5 тысяч 38 человек.

Между тем челябинский пульмонолог рассказал о непредсказуемости новых штаммов коронавируса. И объяснил, почему вакцина лучше приобретенного во время болезни иммунитета. Кстати, самыми уязвимыми для ковида все еще остаются пожилые южноуральцы в возрасте 60+.



Напомним, с 11 октября в Челябинской области вводится обязательная вакцинация чиновников, педагогов, медиков и сотрудников сферы обслуживания. Как в Челябинской области записаться на вакцинацию и где поставить прививку, читайте на сайте Первого областного информагентства.

В Челябинской области также открыли 12 круглосуточных пунктов вакцинации от ковида. Они работают в крупных больницах по всему региону.

Между тем в России разыграют еще 500 премий по 100 тысяч рублей среди привившихся от ковида. Рассказываем, где искать номера победивших сертификатов.