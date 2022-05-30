В Челябинской области 108 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 30 мая 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более четырех тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 108 положительных результатов, среди заболевших есть 12 школьников. С начала пандемии официально зарегистрированы 331 тысяча 706 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 30 мая, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 81 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 320 тысяч 948 южноуральцев. Продолжают лечение 1753 пациента.

Также Минздрав Челябинской области сообщает об одном скончавшемся накануне пациенте с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 9864 человек.