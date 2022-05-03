В Челябинской области 173 человека заболели коронавирусом за сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 3 мая 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели почти 4 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 173 положительных результата, среди заболевших есть 22 школьника. С начала пандемии официально зарегистрировано 328 тысяч 101 случай заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 3 мая, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 166 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 315 тысяч977 южноуральцев. На лечении остаются 3222 человека.

Также Минздрав Челябинской области сообщает об одном скончавшемся накануне пациенте с коронавирусом. Всего с начала пандемии в Челябинской области от коронавируса умерло 9762 человека.

В Челябинской области изменили схему ревакцинации от коронавируса. Подстегивать иммунитет к COVID‑19 можно «Спутником V» с разницей в полгода.



По последним данным, в Челябинской области заболеваемость коронавирусом в 90% случаев вызвана штаммом «стелc-омикрон». Появления других новых штаммов в ближайшее время не предвидится.

