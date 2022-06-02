За минувшие сутки в Челябинской области провели более 103 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 103 положительных результата, среди заболевших есть 10 школьников. С начала пандемии официально зарегистрированы 332 тысячи 20 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 2 июня, Минздрав Челябинской области.
Накануне с больничного по ковиду выписали 80 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 321 тысяча 299 южноуральцев. Продолжают лечение 1705 пациентов.
Также Минздрав Челябинской области сообщает о двух скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 9875 человек.
В Челябинской области с 1 июня отменили обязательное ношение масок. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер накануне подписал соответствующее постановление.