В Челябинской области 184 человека заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 27 апреля 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 8 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 184 положительных результата, среди заболевших есть 24 школьника. С начала пандемии официально зарегистрировано 327 тысяч 33 случая заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 27 апреля, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 514 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 314 тысяч 843 южноуральца. На лечении остаются 3 тысячи 304 человека.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о двух скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего с начала пандемии в Челябинской области от коронавируса умерло 9746 человек.

Между тем в Челябинской области изменили схему ревакцинации от коронавируса. Подстегивать иммунитет к COVID‑19 можно «Спутником V» с разницей в полгода.



Более 3000 детей в Челябинской области прошли вакцинацию от коронавируса. В целом уровень привитости Южного Урала отстает от всероссийских показателей.

