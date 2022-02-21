В Челябинской области 3719 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 21 февраля 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 19 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 3719 положительных результатов, среди заболевших 260 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 261 тысяча 981 случай заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 21 февраля, Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписаны 4979 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 208 тысяч 868 южноуральцев. На лечении остаются 44 тысячи 976 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 19 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерло 8075 южноуральцев.

Главный терапевт регионального министерства здравоохранения Анна Мищенко рассказала, в каких случаях лучше воздержаться от вызова врача на дом и самостоятельно дойти до поликлиники. Как получить дистанционный больничный в Челябинской области, читайте в инструкции.