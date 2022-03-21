В Челябинской области 591 человек заболел коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 21 марта 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 11 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 591 положительный результат, среди заболевших — 41 школьник. С начала пандемии официально зарегистрировано 312 тысяч 855 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 21 марта, Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписали 577 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 291 тысяча 729 южноуральцев. На лечении остаются 12 тысяч 495 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 15 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом.

Кстати, в Челябинской области 19 марта число выздоровевших втрое превысило число заболевших ковидом.



В России стартуют клинические исследования детской вакцины от коронавируса — прививать детей 6—11 лет начнут в начале апреля.